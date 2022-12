Las bodas se convierten en el gran acontecimiento que las revistas y los periódicos registran cuando es un famoso el que camina hacia el altar. Las celebridades no escatiman en gastos a la hora de casarse y comparten su felicidad con todos sus seguidores y sus amigos cercanos en fastuosas celebraciones. Sin embargo, hay parejas que prefirieron decir ´te acepto´ en ceremonias íntimas, incluso casi secretas. Aunque hay que decir que a veces la ceremonia privada es seguida por una muy pública.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Se casaron casi que en secreto el 16 de julio en una ceremonia privada en Las Vegas, aunque luego tuvieron una super celebración y segundas nupcias en una espectacular ceremonia en Savannah, Georgia, el 20 de agosto. La primera boda no llegó a tener diez personas como testigos.

Lindsay Lohan y Bader Shammas

La protagonista de ‘Herbie’, a toda marcha se casó en secreto con el banquero después de tres años de romance. El esposo vive en Dubai, ya que es vicepresidente en el banco Credit Suisse. Los detalles y la fecha exacta de la boda se ignoran. La actriz dio a conocer su nuevo estado el 2 de julio en su Instagram.

Ariana Grande y Dalton Gómez

View this post on Instagram A post shared by Ariana Grande (@arianagrande)

El 15 de mayo en una ceremonia íntima e inesperada, a la que asistieron menos de 20 personas, se casó la cantante, de 27 años. La pareja empezó a salir en enero del 2020, y había anunciado su compromiso cuatro meses antes del enlace, que se llevó a cabo en la casa de ella, ubicada en Montecito, California.

Anuel y su esposa

El 10 de junio y sin ninguna pompa o gran fiesta fue la unión del cantante y la ‘influencer’ en Santo Domingo, República Dominicana. Ellos mismos dieron a conocer el hecho en sus redes sociales. Anuel, de 29 años, no vistió traje, sino que se puso su tradicional gorra y gafas. Ella, de 21 años, prefirió un yin y una camiseta negra. “Los declaro marido y mujer”, se oye dice el juez que presidió el matrimonio en el video que los dos compartieron. Ahora los esposos, que han vivido en medio de la polémica, se convertirán en padres.

María Fernanda Yepes y Nicolás Rodríguez

View this post on Instagram A post shared by Maria Fernanda Yepes (@mariafelina)

La actriz antioqueña y el arquitecto argentino, que se conocieron en una excursión en México, se convirtieron en marido y mujer el 27 de abril, en medio de la naturaleza del Cerro Tusa, en Antioquia. La unión no contó con anillos ni elementos habituales de ceremonia, ya que la pareja quería hacer todo de la manera más espontánea posible. “Entre semana, un miércoles cualquiera. Sin protocolos, ni reflectores, ni tarimas, ni techos impuestos. Sin celulares, ni etiquetas. Descalzos, sin ruido, en compañía de Dios y de nuestra familia”, escribió la actriz en de Instagram.

Anya Taylor Joy y Malcolm Mc Rae

Esta boda no fue registrada por los medios, ya que se efectuó en absoluto secreto. Se sabe que la actriz y el músico se casaron a comienzos de julio. La pareja que había hecho pública su relación a mediados del 2021 planea casarse por lo religioso en 2023 con sus familiares y amigos más cercanos. “Finalmente encontré a alguien que felizmente se sentará en silencio conmigo leyendo”, dijo la actriz de ‘Gambito de dama al respecto’.

Más bodas muy íntimas

Eva Mendes y Ryan Gosling

No se conocen mayores detalles de la unión de la pareja que lleva 10 años y tiene dos hijas en común: Esmeralda Amada, de 8 años, y Amada Lee, de 6, peor los medios estadounidenses del entretenimiento aseguran que este año se casaron civilmente, de ahí que ella luzca un tatuaje que dice “De Gosling”. “Siempre he tenido un límite en lo que se refiere a mi chico y a mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré imágenes de nuestra vida diaria”, dijo en alguna ocasión la actriz de 48 años que se conoció hace 11 en la película Cruce de caminos, con el actor de 42 años.

Francisco Gattorno y Adamarys Espinosa

El actor cubano de 58 años, radicado en México, protagonista de novelas como Laberintos de pasión y La Dueña dejó la soltería en de septiembre cuando le dio el sí a su prometida de 32 años. Recordemos que ella fue quien le propuso matrimonio al aire en medio de una entrevista en el programa Hoy. La pareja se casó entre canticos y rituales en el río Nilo, Egipto, y luego reafirmó sus votos en una boda civil en México.

Jacqueline Arenal y Alfredo

View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Arenal (@arenaljacqueline)

En una romántica ceremonia ocurrida el pasado 10 de diciembre se casó, la actriz cubana, radicada en Colombia y quien hace parte de Pálpito. La boda se realizó un año exacto después de que ella y su novio Alfredo se comprometieron. La actriz famosa como Yoli en Los Reyes o Ana McLaren en La Chica Vampiro contó con el respaldo de su hija Camila, fruto de su primer matrimonio con el también actor Mijail Mulkay, en sus nupcias. Arenal ha sido bastante discreta con los asuntos de su vida privada por lo cual no trascendieron mayores detalles de la boda que celebró a sus 54 años.