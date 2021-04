green

Paradise, con más de 500.000 seguidores en TikTok, publicó el video de la acusación en YouTube con el título: “TRIGGER WARNING: Jake Paul Sexually Assaulted Me (Advertencia: Jake Paul me agredió sexualmente)”.

En el video, la ‘tiktoker‘ aseguró que Paul la obligó a practicarle sexo oral y que esperó 2 años para hablar de este tema porque había firmado un acuerdo de no divulgación, algo que se le pedía a todos los invitados que ingresaban a la casa del ahora también boxeador.

Justin Paradise indicó que le presentaron a Jake Paul en junio de 2019 después de que un amigo en común la invitara a su casa. Después de intercambiar números, comenzaron a chatear y a hacer planes juntos.

“Uno de esos días, estaba en el estudio, algunas personas estaban grabando allí, y Jake me llevó a esta pequeña esquina del estudio y comenzó a besarme”, relató Paradise y continuó. “Estaba bien con eso. Pensé que era lindo”.

Sin embargo, agregó, Jake Paul la tomó de la mano y la llevó a su habitación, donde comenzaron a bailar y besarse hasta que “él la llevó a su cama”. La joven de 24 años aseguró en el video que cuando él le puso las manos en lugares que ella no quería, ella las apartó, por lo que Paul le preguntó: “Si no va a pasar nada, ¿cuál es el punto?”.

“El sexo es muy especial y muy importante para mí. Normalmente, todo el mundo me respeta cuando no quiero hacer cosas sexuales, así que pensé que estaba bien si iba a su habitación. Pensé que estaría bien besarlo, porque pensé que se detendría si no quería hacer nada más”.

Pero, según el relato de Paradise, Paul la obligó a hacerle sexo oral, poniendo todo el cuerpo encima de ella y agarrándole la cabeza con las manos. Todo a pesar de que ella le dijo que no.

“No pidió consentimiento ni nada. Eso no está bien. En ningún nivel está bien… Nunca recibí una disculpa ni nada de eso, me hubiera gustado tener una disculpa porque eso fue un desastre, y no quería eso”, añadió Justine Paradise.

“Sé que él sabe que yo no quería hacer nada sexual con él. He pensado en esto literalmente todos los días desde que sucedió. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que nadie puede estar haciendo eso y pensar que es algo correcto”, finalizó.

Hasta el momento el ‘youtuber’ Jake Paul no ha respondido a esta acusación, a pesar de que varios medios estadounidenses aseguran haber pedido en varias ocasiones sus comentarios a este tema.

Justine Paradise acusa de agresión sexual a Jake Paul