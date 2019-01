Además, también se refirió a Marín, por un video que este último subió a sus redes en el que lamenta lo ocurrido y entre lágrimas recuerda una parte de su vida. Por lo anterior, Ibrahim lo llamó “oportunista”.

Ante esto, el programa ‘Lo sé todo’ quiso saber la opinión de Marín, y él dijo:

“Eso es él, porque tal vez es primero humorista que ser humano, yo soy primero ser humano que humorista […] Para mí, por encima de mi profesión está lo que yo siento. Muchas veces utilizo lo que hago para reflejar lo que siento.”

El también actor de comedia aseguró que aunque su profesión es hacer reír, no tiene “por qué estar haciendo chistes todo el tiempo”, y menos con una situación tan dolorosa como la que cobró tantas vidas. Y agregó: “Yo soy así, de reaccionar como me gusta y sin importar las burlas que me hagan”.