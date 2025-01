En un reciente video que publicó la exmodelo de Stock Models, Íngrid Karina Sánchez, contó a sus seguidores cómo llevaba su vida cuando estaba en el Bronx de Medellín a causa de su problema con la adicción a las drogas.

La mujer se hizo viral en noviembre de 2024 luego de que la creadora de contenido Andrea Moreno compartiera su historia en sus redes sociales, en las que acostumbra a contar casos de la vida real de personas con problemas de drogadicción.

Poco después de conocerse el video, en el que Karina contó cómo terminó en esa condición, varias personas aseguraron que la conocían por haber sido parte de la agencia de modelaje Stock Models.

Uno de los hijos de la exmodelo se pronunció sobre el hecho en redes sociales y comento, en su momento, que buscaría ayuda para su mamá, además de crear una cuenta para dar actualizaciones sobre su estado.

Se supo también que Íngrid Karina mantuvo un matrimonio de 20 años con un hombre que fue denunciado por violencia intrafamiliar y que también tuvo una hija que murió cuando tenía 7 años.

La exmodelo ha compartido en las últimas semanas historias acerca de cómo era su vida mientras vivía en el Bronx de Medellín, y confesó que hizo algunos acciones de las cuales no se siente orgullosa.

“Esta es la historia y se llama hago domicilios y no vuelvo. A algunos les va a dar tristeza, a otros les va a dar risa, a otros les va a dar rabia, a unos lástima, algunos me juzgarán, en fin, lo que sí les garantizo es que a todos les va a provocar alguna emoción”, contó en el vídeo que cuenta con más de un millón de vistas en TikTok.

Reveló que durante esa época habían personas que llegaban al Bronx a buscar insumos, pero les deba miedo ingresar, y allí se encontraban con ella y le pedían hacerles domicilios.

“Cuando llegaban esas personas yo gritaba ‘hago domicilios y no vuelvo’, entonces me decía ‘flaca, cuánto por un domicilio’, y yo les decía ‘lo que me quieran dar’, entonces pedían; ‘necesitamos un valde, una cremallera, eso cuánto vale’, yo les decía que 40 mil, me decían ‘tome 50 y lo que le sobre para usted’, me entregaban el dinero y yo no volvía”, recordó.