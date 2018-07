Después de que la empresaria asegurara que se deshizo del relleno de sus labios no había sido captada por las cámaras, pero ya están sus primeras fotografías de cómo luce ahora. No cabe duda de que su aspecto cambió bastante.

Aunque nadie estaba seguro de que se pudiera retroceder en el proceso, el medio mencionó que varios médicos estudiaron la posibilidad de que esta zona de su rostro recuperara su aspecto natural y parece que lo lograron.

En las fotografías tomadas en París, el medio mencionó que la empresaria intentó cubrir su boca para que no saliera en las fotografías, pero sus esfuerzos fueron en vano y recientemente, también fue captada en la ciudad de Nueva York, donde lograron capturar la notable diferencia.

Estos eran sus labios antes de inyectárselos:

A post shared by KYLIE JENNER (@kylienudez) on Jul 25, 2018 at 3:48pm PDT

Así se veían sus labios hace un mes:

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jun 27, 2018 at 12:29pm PDT

Aquí fue cuando anunció que los reduciría:

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 8, 2018 at 5:34pm PDT

Estos son algunas fotografías después del proceso:

A post shared by Pinterestdiscoveries (@pinterestdiscoveries) on Jul 24, 2018 at 4:41am PDT

kylie jenner with no lip fillers is just 💖 @KylieJenner pic.twitter.com/fjrESeOS27

— Ron (@rownuhbels) July 24, 2018