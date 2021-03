green

Las últimas declaraciones de Alejandro Nieves, el hombre que sufre las secuelas de un grave accidente de tránsito con el papá de Silvestre Dangond, tienen una vez más a William ‘Palomo’ Dangond en la boca de todos.

Luego de que el hombre de Valledupar asegurara que el artista nunca le ha presentado con una disculpa luego de aquel choque, y que actualmente vive una difícil situación de salud, las críticas al mayor de los Dangond no paran.

El accidente del pasado 10 de diciembre no es el primero del ‘Palomo’, quien ha sufrido varias colisiones con una de sus ostentosas camionetas. En otro también hubo una persona herida.

La camioneta con la que se accidentó el papá de Silvestre Dangond

En noviembre, el hombre mostró muy feliz su vehículo recién adecuado con algunos artículos de lujo para que destacara entre las plantaciones de maíz y por las calles de Valledupar, donde finalmente ocurrió el accidente.

De hecho, en redes sociales publicaron los videos en los que se ve este vehículo, que se confirmó estaba a su nombre, abandonado luego de que se chocara con dos motociclistas, dejando a Alejandro Nieves herido. No obstante, según cuenta la víctima, el seguro del vehículo nunca apareció para pagar por los tratamientos médicos, así que todo lo tuvo que gestionar por el Soat.

Esta son las imágenes de la bella camioneta que el ‘Palomo’ presumía en noviembre del 2020:

Otros accidentes del papá de Silvestre Dangond

En febrero del 2018, William Dangond se accidentó cuando viajaba por Manuare, Cesar. El artista se salió de la vía y rodó algunos metros, pero fue auxiliado rápidamente por las personas del sector y otros conductores.

Aunque el vehículo sí sufrió la pérdida de una llanta y muchísimos daños de estructura, al ‘Palomo’ no le pasó nada. Aunque no hay muchos detalles de las horas previas a este accidente, en El Heraldo publicaron que, al parecer, había estado departiendo con personas en ese municipio. Así quedó su carro en aquel momento:

En 2017, un motociclista también aseguró que había sido desequilibrado por William Dangond cuando se movilizaba en su camioneta. El hombre, identificado como Johan Méndez Mahecha, sufrió fractura de tibia y peroné, razón por la que tuvo que ser conducido a un centro asistencial.

Según contó la esposa de este hombre, el ‘Palomo’ huyó del lugar de los hechos, pero luego volvió para ayudar a esta persona. En el momento de los hechos no le practicaron prueba de alcoholemia ni revisaron su vehículo, pero la mujer hizo la denuncia en la Fiscalía para que hicieran una investigación muchas más exhaustiva. No obstante, no se sabe en qué terminó ese caso. Este fue el reporte hecho por RPT noticias.

Hay otro accidente que no dejó lesionados ni daños graves en su vehículo, pero sí hay un video en el que el ‘Palomo’ asegura que en medio de un aguacero “iba a echar gasolina, pero caí en una zanja que no estaba señalizada”.

Las camionetas del papá de Silvestre

En varios videos y fotos, el mayor de los Dangond a demostrado tener un gran gusto por las camionetas ostentosas y que llaman la atención por donde quiera que pasa, ya sea en Colombia o en otro países.

Estas son algunas de las imágenes que él ha compartido en redes sociales:

