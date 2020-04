Eso aseguró Blu Radio este lunes, citando una declaración en la que la cantante expresó que ya está perfecta, libre del virus que le detectaron luego de un viaje a Estados Unidos, aunque “como alérgica” al alcohol y al límpido de tanto usarlos.

“Estoy bien. Ya me siento muy bien de salud. Me hicieron la prueba [del COVID-19] y cuando pasaron 12 días me comuniqué con la Secretaría de Salud y me dijeron que ya había salido el segundo resultado y que era negativo”, dijo la artista en la emisora.