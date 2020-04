View this post on Instagram

Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones y mensajes de apoyo. Los sentimos de verdad en nuestro corazón y siempre estaremos agradecidas. Recuerden cuidarse, quédense en su casa, cuiden a los suyos. la responsabilidad del cuidado es mía, tuya y es de todos. Juntos lograremos vencer y salir victoriosos. #medellin #LasHermanasCalle #prevención #cuídate #quedateencasa #HermanitasCalle #DiosTodoLoPuede #Dios #Resistire #YoTeCuido