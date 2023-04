Gerly Hassam Gómez Parra, mejor conocido como Hassam, estuvo como invitado en el podcast ‘Por la ventana’, y fue allí en donde habló de la situación de Álvaro Lemmon, excompañero de ‘Sábados felices’, de quien se ha dicho que atraviesa por una difícil situación económica.

Metidos en un carro, el comediante Camilo Díaz le preguntó a Hassam sobre la realidad del ‘Hombre caimán’, teniendo en cuenta que hace unos meses fue noticia luego de que apareciera vendiendo mochilas en la calle; hecho que después se confirmó que era parte de un video pago.

Frente a ello, Hassam dio su opinión, no sin antes elogiar a Lemmon, de 76 años, a quien considera una “institución del humor”.

“Antes de cualquier cosa, mis respetos para el man como institución de humor. Uno llega a ‘Sábados felices’ y ve a esas figuras como el ‘Hombre caimán’…”, dijo en primer lugar.

Sin embargo, el reconocido humorista fue claro al decir que muchos artistas, insignias del programa de humor de Caracol Televisión, no supieron aprovechar el momento de fama, al considerar que creyeron que “toda la vida iban a ser igual de chistosos”.

“Entendí que ese ego de creerse una estrella al único que afecta es a uno mismo. Muchas personas de esa generación no cultivaron el talento, no ahorraron, no se proyectaron para cuando llegaran a viejos. Creyeron que toda la vida iban a ser igual de chistosos”, precisó.