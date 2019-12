En uno de sus trinos, que también replicó en Instagram, el comediante les escribió que para hacerlo sentir mal: “Necesitan más que burlarse de mi enfermedad”.

Y es que, como aclaró en esa publicación, hasta él se ha tomado con humor lo que le está pasando y ha hecho chistes al respecto. “Yo mismo he libreteado tremendas líneas sobre eso. Así lo combato bebés”, les expresó.

Por su parte, en el otro mensaje en el que se refería al tema de la lástima, el famoso les dejó claro que dar eso nunca ha sido su objetivo con los post que realiza y, por el contrario, ha encontrado que sus mensajes han servido a varias personas.

“Supieran cuántas personas con problemas de salud me escriben hablando de cómo reciben positivamente esas publicaciones. Si quisiera lástima les pediría plata, sin pena”, puntualizó Hassam .

Cabe recordar que actualmente esta celebridad se encuentra en quimioterapias y, a comienzos de este mes, les contó a sus seguidores de Instagram que le faltaban dos sesiones para terminar los ciclos de ese procedimiento.

Aquí dejamos los trinos en los que el humorista paró a quienes se burlan de él e inventan cosas relacionadas con lo que está atravesando, y luego el mensaje donde informó en qué va su batalla contra el cáncer.

Otra gente cree que posteo para producir lástima. 🙄😂😂

No, no, supieran cuántas personas con problemas de salud me escriben hablando de cómo reciben positivamente esas publicaciones.

Si quisiera lástima les pediría Plata, sin pena. 😉

— Hassam (@oficialHASSAM) December 11, 2019