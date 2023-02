‘Indiana Jones y el Dial del Destino’, quinta entrega de la saga, llegará a los cines el 30 de junio. Tal y cómo se adelantó hace meses, y como confirmó el tráiler, la película dirigida por James Mangold utilizaría tecnología para rejuvenecer digitalmente a los personajes, algo sobre lo que Harrison Ford ha dado más detalles.

Durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, Ford explicó cómo modificaron su aspecto para la película. “Ese es mi rostro real. A esa edad. Tienen un programa de inteligencia artificial. Puede revisar cada película que posee Lucasfilm, porque hice un montón de películas para ellos. Tienen todo este metraje, incluida una película que no salió… Me pongo pequeños puntos en la cara, digo las palabras y lo hacen”, dijo.

En una entrevista anterior con la revista Empire, el director James Mangold reveló que ‘Indiana Jones 5′ arrancará en el año 1944, con el protagonista atrapado en un castillo plagado de nazis. Estas declaraciones confirmaron que para el filme sería necesario rejuvenecer al personaje principal con tecnología.

“Mi esperanza es que, aunque se hablará de ello en términos de tecnología, simplemente lo mires y digas ‘oh, Dios mío, acaban de encontrar imágenes. Esto fue algo que filmaron hace 40 años’”, declaró recientemente Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, a Empire. “Te estamos metiendo en una aventura, algo que Indy está buscando, e instantáneamente tienes esa sensación: ‘estoy en una película de Indiana Jones’”, añadió.

Junto a Ford, completan el elenco Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), que interpretará a Helena, la ahijada de Indy, y Mads Mikkelsen (Hannibal) que dará vida al villano. Completan el reparto Boyd Holbrook (Narcos) como Klaber, el mencionado John Rhys-Davies (El arca perdida) como Sallah, el viejo amigo de Indiana, y Thomas Kretschmann (King Kong), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Antonio Banderas (Dolor y gloria), Toby Jones (El topo) y Olivier Richters (Viuda Negra) en roles aún desconocidos. Además de dirigir, Mangold ha escrito el guion con Jez Butterworth y John-Henry Butterworth.