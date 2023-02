‘Panter Negra: Wakanda por siempre’ no solo puso el punto final a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, también permitió rendir homenaje y mirar al futuro a la saga tras a muerte de Chadwick Boseman, protagonista de la primera película.

Con Shuri (Letitia Wright) tomando el mando como Pantera Negra, ahora que la entrega está disponible en Disney+, ha salido a la luz una escena eliminada del final de la producción que tampoco de vio en el cine.

La escena, publicada por USA Today, presenta a Shuri viajando hasta Haití. Allí descubre que Okoye (Danai Gurira) la está siguiendo. Su antigua protectora fue expulsada de las Dora Milaje y se reconvirtió en uno de los Ángeles de la Medianoche.

“Ya no tienes que protegerme”, le dice la nueva Pantera Negra. “No he venido a protegerte, he venido a despedirme”, replica Okoye.

Con ello se deja claro que la guerrera no piensa regresar a Wakanda para seguir liderando a las Dora Milaje como había hecho durante años. “¿Dónde vas a ir?”, pregunta Shuri. “Donde sea que me lleve mi nuevo traje espacial”, contesta con una sonrisa Okoye, que recalca que le sigue pareciendo un traje horrible “para una Dora”.

“Yo ya no soy una Dora”, asegura entonces, aceptando su nuevo rol en el UCM como Ángel de la Medianoche. Shuri le agradece su servicio durante tantos años, despidiéndose cruzando los brazos con el icónico saludo de Wakanda. “Si me necesitas, cuando sea, donde sea”, le dice por último Okoye a Shuri, antes de marcharse definitivamente.

Es probable que Shuri y Okoye vuelvan a verse las caras en el futuro dentro del UCM, aunque en el marco de una relación muy diferente a la que tenían hasta ahora.

La antigua Dora debe encontrar su camino en un mundo que tras el chasquido de Thanos sigue recomponiéndose con nuevos héroes y amenazas surgiendo por todas partes.

‘Pantera Negra: Wakanda por siempre’ ya está disponible en Disney+. La película, la número 30 de la saga de Marvel y, entre otras cosas, presentó un nuevo mundo, el reino submarino de Talokán, junto a su líder, Namor (Ténoch Huerta). También introdujo al personaje de Riri Williams (Dominique Thorne), también conocida como Ironheart.

¿Quiénes son las Dora Milaje de Wakanda?

Las Dora Milaje son el equipo de fuerzas especiales de Wakanda integrada solo por mujeres. Durante la primera entrega de ‘Pantera Negra’, el personaje de Okoye, interpretado por Danai Gurira, era la líder de este equipo.

Para la secuela, ‘Wakanda por siempre’, Okoye se retira de su puesto y toma el mando de los Ángeles de la Medianoche, junto con Aneka (Michaela Coel), un pequeño grupo de élite de asesinas dispuestas a todo por proteger a Wakanda de sus amenazas.