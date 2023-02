El gigante del entretenimiento, Disney+, compartió recientemente un nuevo anuncio que alegró a los fanáticos de una de las series más exitosas de la plataforma de ‘streaming’. Este jueves, dio a conocer la fecha de estreno de la tercera temporada del audiovisual ganador de Emmy, ‘The Mandalorian’.

Será el 1 de marzo y desde ya se están contando los días para no perderse la serie protagonizada por Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow y Giancarlo Esposito.

El anuncio vino acompañado de un video donde aparecen los productores Jon Favreau, Dave Filoni y Rick Famuyiwa. En él hablan sobre el lanzamiento de la nueva temporada y cuentan cómo el mandaloriano y el carismático Grogu conquistaron la mirada de los fanáticos de todo el mundo.

The global phenomenon returns.

The new season of #TheMandalorian starts streaming March 1, only on Disney+.

💚 this Tweet to receive weekly episode reminders. pic.twitter.com/HmfEe5Elis

— The Mandalorian (@themandalorian) February 1, 2023