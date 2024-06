Gustavo Lorgia falleció este 14 de junio en Bogotá, luego de presentar varias afectaciones de salud. El mundo de la magia está de luto ante esta sentida pérdida, pues el mago se había convertido en un estandarte para el mundo del ilusionismo.

(Vea también: Luto en Colombia por muerte del mago Gustavo Lorgia; muchos crecieron con sus trucos)

Una de las últimas entrevistas que tuvo Lorgia, fue con Pulzo, y aquí se confesó sobre sus mayores temores y problemas, pues previo a su muerte, en redes sociales e Internet tomaron fuerza varios rumores sobre su fallecimiento, a pesar de que aún seguía encantando con sus trucos.

Pero es que Gustavo Lorgia venía afrontando varios problemas por culpa de las redes sociales, debido a que muchas personas no lo contrataban al pensar que estaba muerto.

En la entrevista que tuvo con Pulzo, de manera jocosa le pidió al periodista que lo tocara para confirmar que estaba vivo.

“Me está afectando, porque muchos clientes piensan que estoy muerto y deciden no contratarme. No es verdad, yo estoy vivo, mire: tóqueme. Mis seguidores también han creído lo mismo y cuando me ven no lo pueden creer, me preguntan que qué me había pasado y yo no sé qué decir”, dijo el fallecido artista.