El mago Gustavo Lorgia es quizás uno de los profesionales en este arte más reconocidos del país y quien lleva más de 45 años ejerciendo su carrera. El artista, que ha pasado por canales como Caracol y RCN, reapareció en diálogo con Pulzo y contó qué es lo que ha sido de su vida.

En primer lugar, Lorgia contó una situación que está viviendo y que lo tiene bastante preocupado, pues aunque en principio le causó risa, el rumor ha llegado a oídos hasta de sus familiares y amigos.

“Resulta que en Google ponen Gustavo Lorgia y aparecen varios artículos como si yo estuviera muerto. No sé de dónde salió esa información, pero no es verdad, yo estoy vivo. Resucité acá en Pulzo“, comentó.

También, Lorgia se refirió a lo que ha causado esta situación no solo en su vida personal, sino también laboral: “Me está afectando, porque muchos clientes piensan que estoy muerto y deciden no contratarme. No es verdad, yo estoy vivo mire: tóqueme. Mis seguidores también han creído lo mismo y cuando me ven no lo pueden creer, me preguntan que qué me había pasado y yo no sé qué decir”.

Por ahora, el mago Lorgia dice que está más vivo que nunca y que si estaba muerto, estaba era de parranda, tal y como lo dice el dicho popular. Ahora, prepara nuevos ‘shows’ en Chía este fin de semana en el teatro Fahrenheit 451 y las boletas se podrán conseguir por Ticket Express.

