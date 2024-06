La muerte del mago Gustavo Lorgia tiene de luto al país, pues este hecho sorprendió a muchos en la tarde de este 14 de junio.

(Vea también: Luto en Colombia por muerte del mago Gustavo Lorgia; muchos crecieron con sus trucos)

Antes de su fallecimiento, el ilusionista estuvo en Pulzo y habló sobre las polémicas en las que estuvo involucrado a raíz de algunas publicaciones en redes sociales.

Y es que, según Lorgia, en la web aparecían varios artículos en los que se daban detalles sobre su supuesta muerte. Lo anterior impactó al mago, quien se mostró sorprendió y aclaró en este momento que estaba vivo, incluso, aseguró que había resucitado en Pulzo.

En los últimos meses, el afamado mago venía presentando problemas en lo que corresponde al tema de contratación. Argumentó en su momento que muchos de sus clientes no lo contrataban, pues consideraban que estaba muerto, luego de escuchar los rumores.

Lee También

“Me está afectando, porque muchos clientes piensan que estoy muerto y deciden no contratarme. No es verdad, yo estoy vivo, mire: tóqueme. Mis seguidores también han creído lo mismo y cuando me ven no lo pueden creer, me preguntan que qué me había pasado y yo no sé qué decir”, añadió.