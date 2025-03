El reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala sorprendió a sus seguidores al compartir, sin pena, los fajos de billetes que ganó jugando al chance. A través de sus historias en Instagram, el intérprete de ‘De qué te las picas’ relató emocionado cómo, después de insistir varias veces, logró llevarse un premio inesperado.

(Vea también: Giovanny Ayala contó que pasó realmente con Yina Calderón: “Yo la aprecio mucho”)

“Lo pensé mil veces antes de contarlo, porque siempre hay gente mal hablada que hace comentarios malagradecidos”, comenzó diciendo el artista. Sin embargo, la emoción pudo más y decidió compartir su alegría con sus seguidores.

“Me picó la lengua, yo vengo hace tres años haciendo el chance, dele y dele, hasta que le pegué al chancecito y acabo de reclamarlo. ¡Vean, señores, qué felicidad!”, expresó mientras mostraba orgulloso los fajos de billetes de 100 y 20 mil pesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Giovanny Ayala (@giovannyayalaoficial)

Ayala no solo celebró su golpe de suerte, sino que también aseguró que parte del dinero lo destinaría a un noble propósito. “Vamos a llevarle detalles a gente que lo necesita por ahí, y claro, también a comprarnos unos detallitos”, comentó con una sonrisa. Para el cantante, este dinero extra llega en un momento oportuno, y aunque lo tomó con humor, dejó ver su intención de compartir con quienes más lo requieren.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos de sus seguidores reaccionaron con mensajes de felicitación y apoyo. Algunos destacaron su generosidad, mientras que otros se sorprendieron por la cantidad de dinero que mostró en cámara.

Giovanny Ayala es conocido no solo por su talento musical, sino también por su cercanía con el público y su espontaneidad. En varias ocasiones, ha demostrado su lado solidario, y esta vez no fue la excepción. “Una platica extra no cae mal en esta época”, concluyó con entusiasmo, dejando claro que, además de disfrutar su premio, también tiene en mente hacer el bien.

Sin duda, el artista sigue conquistando a su audiencia no solo con su música, sino con su carisma y autenticidad.

