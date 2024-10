Durante la conversación, el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué se mostró reflexivo y sincero sobre su relación con la cantante colombiana. Piqué destacó que, a pesar de la separación, ambos comparten un profundo respeto mutuo y un compromiso inquebrantable hacia sus hijos.

El exdefensa central enfatizó que la decisión de separarse fue difícil, pero necesaria para el bienestar familiar. Aclaró que su prioridad siempre ha sido el bienestar emocional de sus hijos, Milan y Sasha, y que ambos padres están trabajando juntos para garantizarles una vida equilibrada y feliz.

Piqué, en entrevista con CNN en español, también mencionó que es fundamental mantener una buena comunicación con Shakira, lo que les permite manejar la situación de manera más efectiva y minimizar el impacto en sus hijos.

“Yo siempre he estado muy tranquilo. Es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista sobre las cosas. Los medios de comunicación al final controlan el mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender, pero al final la verdad, o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido”, dijo. “Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera”.