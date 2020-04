green

Fue ahí donde la famosa metió el tema de Dios y del pastor. “Se me abrió la ventana de WhatsApp de mi amiguita y eran las dosis de William Arana. […] A partir de ese momento, yo empecé a escuchar las dosis diarias y para hacer los ‘A solas con Dios’”, fue lo primero que expresó.

Y agregó: “Un día le escribí: ‘William, hola, no te había escuchado nunca, pero voy a tomarme el atrevimiento y quiero que me ayudés’. Porque acá nadie es santo, ni perfecto. Todos tenemos miles de pecados, de errores, de cosas que no son bonitas, pero esto va más allá de un físico, de tener, de miles de cosas. El alma es lo que le estamos mostrando a la vida, es lo que tenemos que construir y, así nos hayamos equivocado mil veces y seamos los pecadores más grandes del mundo, tenemos que buscar un remedio para esto y creo que el único acercamiento que hay que hacer es Dios”.

Coincidencialmente, luego de que ese video se popularizara, en la cuenta de Instagram del futbolista Fredy Guarín apareció un mensaje que algunos asociaron con una posible indirecta para Sara.

“Al final se creen algunas tan berracas, que creen que utilizando su amor más preciado son hijas de Dios. Dios, perdón”, se lee en la publicación.

Esa historia, que además coincide con el detalle de que el deportista borró las fotos que tenía junto a la presentadora, ya no está disponible en la cuenta del jugador.

Sin embargo, su comentario ha sido ‘reposteado’ en varias cuentas que suelen publicar cosas de famosos, y aquí dejamos uno de los trinos en los que aparece lo expresado por Guarín, así como el video de Sara sobre lo que la salvó.