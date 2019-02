Los dos concursantes quedaron en la cuerda floja al lado de Andrea Rubio y Jhan Mena, después de la competencia del día anterior, en donde las agencias debieron hacer una pasarela con performance.

Aunque los jurados destacaron el paso de los dos participantes por el reality, fue Franklin el que se vio más afectado con la salida de Mara, la modelo trans que más prensa mojó desde que inició el programa del canal Caracol.

“No saben el dolor que estoy sintiendo en este momento, chicos. En principio, nosotros pensamos que nosotros les íbamos a enseñar a ustedes muchas cosas, pero ustedes realmente nos han cambiado la vida. Y Mara, no sabes la tristeza y el dolor que siento que te vayas hoy. Pero me alegra poder haberte colaborado en ese proceso, en ese despertar tuyo, en esa transformación que has tenido, porque hoy yo veo al frente mío una mujer poderosa”, expresó Ramos en el momento de despedir a Mara de ‘La agencia’.

Su mensaje lo respaldó Pilar Castaño, quien añadió: “Mara, esa crisálida, que representaste, que se convirtió en mariposa, en esa pasarela, eres tú”.

En Twitter, muchas personas también expresaron tristeza por la salida de la modelo, que se robó el corazón de varios televidentes desde que inició la ‘batalla de modelos’.

Se me fue Mara de la Agencia, me quiero poner a llorar, truly, the finest model, she’s beautiful, her pictures are amazing, her commercials are charming, her catwalk is KILLER, I’m…

— ⋆ 𝒟𝑒𝓁𝓋𝑒𝓎. (@biodasaku) February 15, 2019