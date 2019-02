Castaño aseguró en Caracol Radio (desde el minuto 7:40) que el error estuvo en que la esposa del presidente Iván Duque portó un atuendo, y especialmente una chaqueta, que está de moda, pero es “un look muy de pasarela”, más no para “algo importante como una visita oficial, pues la verdad no puede ser idéntico de la pasarela a la calle, porque eso no pasa, y si pasa es un desastre”.

Por eso, para ella, Ruiz debió vestir un traje más tradicional y con colores que la favorecieran, sobre todo en el tema de la estatura.



“[Le hubiera puesto] un abrigo fantástico, largo, rico, que terminara en la rodilla, porque al terminar el abrigo en la rodilla, el largo Chanel, la alarga, la estiliza, la abriga, la envuelve, la protege; ¡se va a ver linda! Si quería los colores pasteles, yo le habría puesto un abrigo camel o azul marino”, dijo la experta sobre el vestido, mientras sobre el calzado y el bolso aseguró:

“Una cartera con un color oscuro y unos zapatos nude, para que la pierna se le viera más larga, no trabillita Mary Jane, atravesándole el empeine, porque eso automáticamente acorta. El Mary Jane vino al mundo, al igual que el botín, a acortarte la silueta y engrosarte la pantorrilla”.

Y es que para Pilar, aunque la chaqueta que usó María Juliana Ruiz en la visita a Trump es “fantástica, muy actual”, con un material neopreno, tela esponjosa que está muy “vigente en todas las colecciones”, y se verá en todas las vitrinas de las tiendas más importantes de moda del mundo, no era acorde ni a su estatura ni con el clima de Washington en febrero.

Lo propio analizó del vestido blanco con negro a los costados, “con una línea vertical”, “que silueteaba la fisonomía de la mujer, pero ¿para qué mujer?’, preguntó, ya que considera que no iba con la esencia de la primera dama.

“Juliana es una niña tranquila, muy joven. O sea, la frase del diseñador de que quería hacer algo ‘divertido y fresco’, pero ¿divertido y fresco para quién? O sea, es que qué rico ser fresco y divertido, todos queremos ser así, pero en una visita oficial tal vez no. Hay que tener una coherencia y la coherencia debe ir ligada a la palabra moda, porque la moda es tan fantástica, tan divertida, como lo dice el diseñador, que hay que ver a quién se le pone ese divertimento”, expresó la jurado de ‘La Agencia’, y puntualizó: