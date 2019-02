Para Quinn esto fue un claro ejemplo de un caso de maltrato a la mujer y de bullying.

“Darío, a mí me ha molestado mucho la manera en que han tratado a la primera dama, con todos los memes y cómo se han burlado de su vestido. A mí, la verdad, no me pareció una cosa tan mal, ni de burla, ni nada por el estilo. De pronto, la favorecía o no la favorecía tanto. También estar al lado de una mujer tan bonita como Melania Trump, exmodelo, pues uno de pronto no se ve tan bien. Cualquiera de nosotras se para al lado de Miss Universo y pues no se ve tan bien”, dijo la periodista, y continuó:

“Y me parece que eso es maltrato contra la mujer […]. La señora María Juliana Ruiz es una señora inteligente, preparada, que domina perfectamente el inglés, que tuvo una muy buena conversación, desenvuelta, segura de sí misma, en este encuentro con la pareja presidencial de los Estados Unidos. Pero la gente, por supuesto, se queda en eso, en los detalles”. Artículo relacionado Burlas y críticas a vestido que esposa de Duque lució en visita a Trump



Más adelante, Quinn cuestionó que una cita tan importante entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, y las primeras damas de ambos países, se haya vuelto tendencia no por los temas relevantes.

“¿Una reunión tan importante para los dos países y que termine, Darío, tendencia en las redes sociales el vestido de ella? Si parecía así, si parecía lo otro, si era de cartulina o de icopor. Creo que sí hay que ponerle un poquito de sentido del humor a las cosas, pero me parecen absolutamente pasados. Y si estamos criticando el tema del maltrato hacia la mujer, y el hecho de que personas se pasen en calificativos como zorras y todo lo demás hacia el género femenino, pues me parece que fue bullying lo que se le hizo a la primera dama”, expresó.

En sus comentarios, la periodista además se mostró molesta porque a la esposa del presidente Duque la compararon con su antecesora, María Clemencia de Santos, ‘Tutina’: “Una mujer muy elegante, a quien también criticaron, porque varias veces vi que le estaban criticando la ropa. Esto le pasa a todas, pero creo que un poco pasado, la verdad”, manifestó.

En medio de sus comentarios, Quinn también señaló que habló con personas cercanas a María Juliana Ruiz y ellos le contaron cómo se sintió ante tantas críticas y burlas.

“Me dijeron: ‘La vimos un poquito achantada con ese tema, pero la verdad ella estaba muy tranquila, porque la reunión con la señora Melania Trump fue muy buena, fluyó. Tuvieron una conversación muy activa sobre temas de jóvenes; bullying , precisamente, y cómo evitarlo en las escuelas; de evitar el consumo de drogas en el colegio; y, obviamente, de fortalecer programas de la primera infancia y la lactancia, como un factor prioritario de nutrición’. Entonces, ella se sintió muy tranquila frente al tema de la reunión, pero por supuesto, lo de ayer era una cosa absurda”, indicó.

Ante esa férrea defensa, otros compañeros de la mesa de trabajo apoyaron lo dicho por Quinn e incluso Darío Arizmendi puntualizó: