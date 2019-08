Según informó People, la cinta animada, que se estrenó en 1955, regresará de la mano de una sofisticada cocker spaniel (Reina) y un encantador criollo (Golfo); la voz se la darán Tessa Thompson y Justin Theroux respectivamente.

Sin embargo, en la nueva versión los personajes tendrán ligeros cambios, Golfo ahora será Monte, un can que fue rescatado de una perrera ubicada en Nuevo México, y Reina se llamará Rose.

Janelle Monáe, Ashley Jensen, Sam Elliott y Benedict Wong son otros de los actores que prestarán su voz para darle vida a los otros perros que hacen parte de esta romántica historia, en la que demostrarán una vez más que el amor todo lo puede.

Estas son las fotos:

The first look at Tessa Thompson, Justin Theroux, Benedict Wong and Sam Elliot in the Disney+ ‘LADY AND THE TRAMP’ film. (Source: https://t.co/ZXkJVYGH4u) pic.twitter.com/tuYjo3roWH

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 8, 2019