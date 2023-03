Desde antes de casarse, Ben Affleck y Jennifer López han estado buscando una casa en la que puedan sentirse seguros, tener espacio privado y que les permita vivir cómodamente con su familia conjunta.

Sin embargo, dicha tarea no ha sido tan fácil como se imaginaba, ya que no habían encontrado una que se adapte a sus necesidades y, cuando la encontraban, sucedía algo que no les permitía seguir con la operación.

Ante esta situación, tan solo un mes después del matrimonio, la pareja decidió irse a vivir a la mansión de la actriz que está ubicada en Bel Air, en Los Ángeles, y cuenta con vista al mar, cava de vinos, gimnasio y ascensor.

Sin embargo, la búsqueda continúa y al parecer ya habrían encontrado un lugar que se acomode a lo que necesita la pareja.

La casa la visitaron en dos ocasiones y ya habrían hecho una oferta formal. Se trata de una mansión ubicada en Pacific Palisades, una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, California, con un valor de 64 millones de dólares, de acuerdo a información de TMZ.

La mansión cuenta con un área construida de 4.876 metros cuadrados, 9 habitaciones y 14 baños en su interior. Además, tiene gimnasio, cuarto de entretenimiento profesional, sala de juegos y una piscina con espacio para prender fogatas.

Así mismo, para tener la privacidad necesaria, está construida en un terreno de más de 4.000 metros cuadrados con un gran campo de grama, la piscina, parqueaderos e incluso, otra casa totalmente independiente.

Un dato que llama la atención es que esta propiedad se encuentra muy cerca de la casa en la que Ben Affleck y Jennifer Garner vivieron en su matrimonio, que en el 2018 vendieron.