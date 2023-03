Casi medio año después de haberse convertido en marido y mujer, Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen buscando la casa de sus sueños para iniciar una vida juntos. Ayer, la pareja visitó una de muchas mansiones en Los Ángeles que tendrían en su lista, en esta ocasión eligieron la zona exclusiva de Pacific Palisades y una propiedad de dos pisos con tejado inclinado y enormes ventanales enmarcados en blanco.

(Vea también: Ben Affleck se aparta de ‘JLo’ por la polémica de los Grammy y se reencuentra con su ex)

En abril de este 2023 se cumpliría un año de que el actor y la cantante hayan empezado su exhaustiva búsqueda del lugar donde vivirán con sus hijos. Según TMZ, JLo y Ben ya habrían dado un depósito de garantía para asegurar su nuevo hogar valorado en 34.5 millones de dólares. Se desconoce con exactitud si se trataría de esta misma mansión en la que fueron vistos.

Ben Affleck cometió ‘imprudencia’ al volante

Fue durante esa visita que varios transeúntes, y paparazzi, captaron a la pareja en su automóvil, pero jamás se imaginaron presenciar lo que vieron después. En un video se ve al actor de 50 años manejando y a su esposa de copiloto; su vida pudo haber estado comprometida por el ‘error’ que cometió Ben al manejar en reversa durante vario tiempo.

Aunque se desconoce las razones por las que lo hizo, tal vez para huir rápidamente de la prensa, el ex de Jennifer Garner manejó durante casi dos cuadras en reversa y a alta velocidad, incluso se observa cómo se topó con un bus escolar, pero afortunadamente no pasó a mayores. Según la prensa internacional, no sería la primera vez que Ben Affleck haría algo similar, pues hace un tiempo también manejó en reversa y habría tumbado una señal de un reconocido restaurante estadounidense.

(Lea también: Super Bowl: ‘Look’ de Rihanna tiene en ascuas a fanáticos, así se vistieron otros artistas)