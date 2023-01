Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida en el mundo artístico como Marbelle, es una de las interpretes y compositoras más populares de Colombia.

Comenzó su carrera desde muy joven, cuando empezó a presentarse en ‘Sábados Felices’. Allí fue descubierta por un productor musical que le ayudo a impulsar su carrera de cantante. Así se consolidó como una de las artistas más famosas del país.

A raíz de esto, ella tuvo la oportunidad de protagonizar una serie que contaba su vida desde que empezó su proceso a los seis años, hasta que alcanzó la fama. Esta novela fue trasmitida por RCN bajo el nombre de ‘Amor Sincero’.

Además de su carrera artística, Marbelle ha participado en otros programas que también la han ayudado a consolidarse como la figura pública que es hoy. Algunas de sus participaciones más recordadas se han dado en realitys como ‘MasterChef’, el ‘Factor X’ y actualmente, ‘La Descarga’.

Cambio de Marbelle con el paso de los años

Marbelle ha sido conocida por su talento pero también por los constantes cambios de imagen que ha tenido en diferentes épocas de su vida. A lo largo de los años ha lucido diferentes colores de cabello, se ha hecho varios tatuajes y también se ha practicado cirugías estéticas.

Estas son algunas fotografías que muestran su cambio con el paso del tiempo:

¿Qué operación se realizó Marbelle?

La popular artista habló de sus operaciones en un video que publicó el canal de Youtube ‘Motion Factory Studios’. Allí estuvo junto al doctor Raul Daza, cirujano plástico, reconstructivo y estético, revelando detalles sobre la operación que él le hizo y sus anteriores intervenciones quirúrgicas.

Durante el video, ella dijo que se había operado tres veces los senos porque no había quedado contenta con el resultado de ninguna de las operaciones. Así lo expresó: “había tenido tres experiencias anteriores desde el primer aumento de senos y empecé un proceso de reducción que no fue nada fructuoso hasta que llegué a un punto en el que me resigné”.

Sobre esto Marbelle agregó: “Me realicé el bypass y seguía sintiéndome inconforme con mis senos, sobre todo con uno que tenía en peor estado que el otro por cicatrización. Eso empezó a provocar muchas molestias que vine a entender después de haberme hecho esta cirugía”.

Finalmente, la cantante habló de las razones por las que decidió operarse una última vez los senos y aunque no se dieron muchos detalles relacionados a la intervención, Daza dijo que ella le había pedido que le retirara las prótesis.