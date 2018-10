“A mí me encanta Maluma. ¡Ay, me parece un niño lindo! No sé, tiene eso que es tan sexi. Además como él se vende del chico malo y la cosa, ¡eso me encanta de él! Podría ser un buen platillito”, dijo Gaysell en La Kalle, cuando le preguntaron a qué artista nacional “le haría la vuelta”, y donde le pusieron un audio del imitador del cantante, por lo que ella agregó:

“El acento paisa, como diría Amparo Grisales, me pone arrozuda… ¡me eriza!”.

Detrás de este personaje está Fernando Koral, que vestido de la rubia describió a Gaysell en la emisora como “una artista trans, que maneja lo que es el transformismo y el ‘drag queen’; es presentadora, actriz, bailarina; y hace show de doblaje y ‘lip sync’; de todo un poco”.

A continuación, compartimos algunas imágenes de Gaysell, que en la entrevista con la frecuencia radial también dijo que está “solterita y a la orden… y comiendo a la carta”, y luego unas de Koral, cuando no está transformado en esa mujer. Las tomas son de las cuentas públicas de Instagram de la trans y de quien está detrás de ella.