En la primera imagen, Salvador, su hijo con la presentadora Melina Ramírez, aparece con la cara medio cubierta igual que el personaje del primer grabado que se mandó a hacer Mateo.

Eso le pareció “fascinante” al famoso, que explicó que ahora entiende que su heredero, que este mes cumple ocho meses, es el ángel que siempre lo estuvo cuidando.

“En la foto 1 se ve a salvador, en la foto 2 quiero mostrarles uno de los primeros tatuajes que me hice (hace unos 10 años). Mi tatuaje siempre representó un ángel guardián que me acompaña siempre, y hoy entiendo que ese guerrero por esa fotico, ¡es salvador! Ver su parecido me sorprendió, fue una foto completamente genuina y ahora puedo conocer en persona lo que por muchos años me estuvo cuidando… ¡mi hijo!”, expresó Mateo.

La publicación ha generado decenas de comentarios, algunos también de sorpresa, así como más de 216 mil ‘me gusta’.

Aquí compartimos lo que ‘posteó’ el ganador del ‘Desafío’ 2017; como las fotografías aparecen en un carrusel para ver las dos hay que deslizar o dar clic en las flechas que salen sobre ellas.