View this post on Instagram

Ese momento donde “Te llamas” … Tienes el micrófono 🎙en la mano, una multitud aclamándote, y ahí, justo ahí, cantas tu canción! En vivo: desde… el baño de mi casa! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 les digo que la mente esssss poderosa jajajaja 🤣 #itsallinyourhead #BathroomConcert #elpoderdelamente #yomellamo