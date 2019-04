View this post on Instagram

Viviendo la etapa más maravillosa de mi vida y disfrutándola al máximo, cada día más ansiosa de tenerte en mis brazos mi príncipe @iangael_oficial que rico conectarme solo con tu energía ❤️… Luego de haber capturado las fotos de nuestra boda, no podía ser otro que @domingo_cabrera quien hiciera esta sesión tan especial 💕