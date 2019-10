View this post on Instagram

Ustedes que opinan si una mujer se arrodilla frente a un hombre y le entrega una argolla ? Pues eso fue lo que hice , aprovechando el viaje en el que estuvimos con un atardecer 🌅maravilloso en #sanfrancisco . Alejito es un poco 😳o tal vez muyyy despistado ya habia perdido 2 argollas , no le dije nunca nada porque lo conozco 🤷‍♀️ así que decidí darle la sorpresa y le encanto , les debo el videito . Nuestro matrimonio no es perfecto pero cuando se tiene a Dios en el corazón todo es más fácil ,seguir con la decisión es más fácil porque para mi el amor no es un sentimiento bonito y ya , es realmente una decisión diaria .@alejoestrada gracias por tu amor , comprensión , generosidad , ternura y lealtad , que sean muchos años más de felicidad 🙌Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero !ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe facilmente.Asi lo creo y así lo recibo 🙏🙌❤️ ❣️ ❣️ @buranajoyeros gracias por compartir este momento mágico con nosotros .