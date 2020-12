green

“Buenos días. Yo por acá por fin despidiéndome de Covid”, escribió Valerie junto a la candente foto en la que posa desnuda dentro de una ducha y sonriéndole a la cámara.

“Y como bien dicen ‘poniéndole la otra mejilla’”, agregó la también modelo, haciendo referencia a que muestra una de sus nalgas en la imagen.

El pasado 30 de noviembre, Valerie Domínguez confirmó que ella y su novio, el modelo Juan David ‘Pollo’ Echeverry, habían dado positivo por coronavirus luego de practicarse las respectivas pruebas.

La pareja, que estaría esperando su primer hijo, explicó en ese momento que estaban aislados y reconocieron que “en verdad no ha sido fácil”.

Por eso, les pidieron a sus seguidores que no bajaran la guardia y siguieran todas las medidas para protegerse de este virus.

En menos de 2 horas, la candente foto de Valerie con la que informó que ya no tiene COVID-19 superó los 100.000 ‘me gusta’ en su Instagram. Sin embargo, la presentadora no dijo nada sobre su novio, si ya superó o no el virus.

Valerie Domínguez y otros famosos de Barranquilla que han tenido coronavirus

Aparte de la presentadora de RCN y ex Señorita Colombia, otra de las celebridades barranquilleras que ha dado positivo para COVID-19 fue el presentador de ‘Día a día’ Carlos Calero, que estuvo varios días aislado en su casa, en julio del 2020.

Asimismo, la actriz y exesposa del actor Juan Manuel Mendoza (novio de Melina Ramírez), Daniella Donado, quien sufrió porque no solo ella tuvo coronavirus, sino su esposo y sus hijos.

De Atlántico, también hay famosos como el cantante Alci Acosta, que recientemente perdió a su esposa, y su hijo Checo Acosta, que reportaron haber tenido el virus.