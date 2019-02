No obstante, en sus duras declaraciones al respecto, Valdiri también señaló a la familia del deportista.

“Hoy no me siento muy bien. No entiendo cuál es el problema de hacerme daño, si yo no me meto con nadie, no ando pendiente de la vida de nadie. No sé qué quiere esta persona o la familia de él, porque no entiendo. Pienso que cuando yo estuve con mi ex [Michael], siento que nunca le hice daño como para que me quieran hundir”, pronunció, llorando, y continuó:

“No sé cuál es el motivo, o sea, cuál es su resentimiento. Todos nos tomamos fotos encuero, todos cuando vamos a culi$# tomamos fotos encuera. Eso es normal, a veces, de una pareja… pero no es normal que tú tengas el corazón tan podrido y tan negro que te guste sacar fotos a encuera de tu pareja”.

Valdiri también indicó que quien le está haciendo esto es para hundirla, justo ahora que está surgiendo y les están saliendo bien las cosas en su vida.

El artículo continúa abajo

“¡No sé, no sé, mano! O sea, fotos mías encuera del man, o sea culi#?&% con el man… es una vaina íntima. No puedo creer que hay personas tan macabras, tan malas, por eso se quedan ahí, se estancan, nunca crecen. ¿Cuál es el afán de verlo a uno encuero? ¡No joda! Y si poso encuera, qué hij%&%$#, soy yo misma, pero que lo haga la pareja de uno, eso no tiene corazón. Y si lo hizo él, o la familia de él, ¡eso no se hace! Las peleas que tengan ellos son internas; por eso me alejé, por eso me sacudí de esa relación, pero el hecho de que me quieran hundir no lo tolero”, expresó.

Pese a todas las lágrimas que le ha sacado la situación, Valdiri asegura que superará este mal trago: “Voy pa’ arriba”.

Todas estas declaraciones quedaron registradas en varios videos de historias de Instagram que la famosa tenía públicos. No obstante, una hora después puso su cuenta privada.

Aun así, perfiles como @PuraCensura, en Twitter, y @juanmartinhr, en Instagram, alcanzaron a obtener las grabaciones.

Juan Martín también compartió la foto de Valdiri desnuda con el futbolista (pero con emojis en sus partes íntimas), que ella había posteado en sus historias (sin censura) después de empezara a circular en redes, junto a un chat en el que la llamaban “quitamaridos”, pues el año pasado la exesposa de Michael, Laura Jaramillo, aseguró que él le fue infiel con la bailarina.

Aquí las publicaciones: