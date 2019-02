View this post on Instagram

• Estábamos debiéndonos esta celebración @andreasernafotos por muchos más llenos de vida, salud y esa carrera intachable, te adoramos #PetitComite @yanethwaldman @cardozo_80 @jessdelapena gracias @reneecoheng que belleza de #PartyBox 🎂🎂💛💛 Las Adoro Amigas, que sigamos haciendo esto siempre!!