La famosa, que ha participado en producciones como ‘La Pola’, rememoró en la revista que esa no fue la única vez que el escritor le pidió que se casaran; en la primera, ella se hizo la de los oídos sordos.

“Yo nunca me quería casar. Él me lo propuso una vez hace muchos años, y me hice la que no era conmigo. No le respondí, porque me asusté”, dijo Maia y, enseguida, se refirió a la última pedida de matrimonio:

“Después de casi nueve años de relación, unas dos semanas antes de su muerte, estábamos comiendo en un restaurante y muy divertidos nos pusimos a hablar con una señora que nos dijo: ‘¿Por qué no se casan?’. En la charla, él contestó: ‘Tal vez sea el momento’. Cuando llegamos a la casa me volvió a hablar de matrimonio y acepté. Me preguntó: ‘¿Te parece bien en abril?’. Yo dije: ‘Sí’”.

Pero ese no fue el único plan que le quedó pendiente a la reconocida pareja, luego de la inesperada muerte de Gaitán a finales de enero. Un viaje a Nueva Orleans, irse a vivir a otro lado y un par de temas laborales, entre ellos escribir obras de teatro, fueron otros, de acuerdo con la publicación.

“Se fue en el mejor momento de la relación, pero no quiere decir que el pasado haya sido malo; sin embargo, los últimos tres meses fueron diferentes”, puntualizó la actriz en el medio, en el que también se refirió a lo duro que ha sido para ella la muerte de su amor.

Las declaraciones completas de Maia sobre Fernando se pueden leer en la reciente edición impresa de Vea, donde además resumieron su historia de amor, que empezó en RCN, cuando él era vicepresidente de producción y ella, maestra de actuación de Crea.

Landaburu también subió unas fotografías de la entrevista, en su cuenta pública de Instagram. Aquí compartimos esas tomas, y tomas de la actriz con el libretista: