Cuando en el programa ‘Suelta la sopa’ le preguntaron si la separación de la pareja, que se dio en 2017 después de 6 años de matrimonio, “era crónica de una muerte anunciada”, Martínez aseguró que “sí”.

“Es que la novia del estudiante no es la esposa del doctor. Cuando tu te casas en un ambiente y creces demasiado, es muy difícil que te quedes ahí”, dijo el famoso mánager de famosos.

Más adelante, le pidieron que revelara, específicamente, si James Rodríguez era un mujeriego, algo que también validó: “¿Es que quién no es mujeriego a los 23 años? Con fama, fortuna, ¿quién no es mujeriego? Pero no es ser mujeriego, el éxito trae todas estas cosas. Yo lo he visto en Europa, en Montecarlo, las cosa que yo veía. En Colombia, las actrices. Todo el mundo anda detrás de él”, aseguró Fernán Martínez al espacio televisivo, como se puede escuchar en el video que compartimos a continuación, a partir del minuto 1:05.

Actualmente, tanto James como Daniela están rehaciendo sus vidas al lado de otras personas; él con la modelo Shannon de Lima y ella, con el director de videos Harold Jiménez.

Los dos mantienen una relación aparentemente amistosa, algo que beneficia a su hija Salomé, que cumplió 6 años el mes pasado.