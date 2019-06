green

“Me le mido”, escribió en Twitter la artista que dio vida a Sansa Stark en la exitosa serie de HBO, luego de que se esparciera el rumor de que su nombre sonaba para el ambicioso proyecto y que ella podría ser la encargada de dar vida al intérprete de ‘Karma Chameleon’ en su juventud.

De acuerdo con Vogue, Boy George habló del tema en el programa ‘Fitzy and Wippa’, de la emisora australiana Nova, y aseguró que ha recibido “sugerencias realmente interesantes”, entre ellas la de la joven protagonista de ‘X-Men: Dark Phoenix’: “Una de las sugerencias más interesantes fue Sophie Turner. [La gente] dirá ‘ella no puede interpretarte, es una mujer”. Pero cuando yo tenía 17 años, me habría encantado ser ella”, cita la publicación en su edición británica.

Getty Images

La idea de hacer una película sobre la vida de Boy George sonó por primera vez en mayo de este año, gracias a Sacha Gervasi, quien sería la encargada de escribir y dirigir el filme.

El cantante de Culture Club aseguró que con todo lo que se ha dicho y escrito sobre él, su historia “simplemente haría una gran película”.