Lo contó en el programa ‘Yo, José Gabriel’, del Canal RCN, donde confesó que hubo muchos momentos en los que pensó que no iba a superar su crisis de salud. De hecho, todos los médicos que lo veían le decían que su situación era demasiado crítica.

En el programa de entrevistas, Felipe Arias —que durante su crisis pensó que no volvería a ejercer— relató que sintió pavor al ver cómo sentía que se moría.

De hecho, manifestó que en su mente suplicaba a los médicos para que no lo dejaran irse.

El periodista, que lloró de la emoción cuando volvió a su trabajo, contó cuánto sufrió cuando estaba en sala de reanimación.

“En la sala de reanimación, decía a los médicos: no me dejen, me estoy hundiendo más. No me dejen ir.