Felipe Arias, uno de los principales presentadores del Canal RCN desde hace varios años, reapareció después de cumplir 7 días hospitalizado.

Este es su primer mensaje desde el problema de salud que tuvo la semana pasada, pues hasta ahora solo se habían conocido detalles a través de su familia y del director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo.

En Twitter, el reconocido periodista detalló que siente que Dios le está “dando una segunda oportunidad de vida”.

Sin entregar mayores detalles sobre su avance, agradeció a los médicos que lo han atendido y también los cientos de mensajes y oraciones que ha recibido de los televidentes, desde que se conoció su problema médico.

“[…] Voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser valiente. No me rindo”, añadió en un motivador mensaje.

Horas antes, Acevedo había informado que su compañero estaba mejorando, y mostró una fotografía en compañía de la esposa.

Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser Valiente. No me rindo🙏

— Felipe Arias (@FelipeArias71) March 17, 2021