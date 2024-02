Es el caso de Alejandra Buitrago, presentadora recordada por su paso en ‘El lavadero’, ‘Fuera de lugar’ (de RCN) y su actuación en ‘Tu voz estéreo’, programa de Caracol Televisión.

La pereirana fue novia de J Balvin y su relación duró casi tres años. Las celebridades se separaron en muy buenos términos y hasta quedaron de amigos.

Él rehízo su vida con la modelo argentina Valentina Ferrer y ella hizo lo mismo con un misterioso hombre, con el que tuvo una hija en 2021.

Buitrago no ha hablado (ni lo ha mostrado) del papá de su hija, aunque en una ocasión dejó ver que seguían juntos:

‘La diva de Colombia’ es otra celebridad colombiana que ha querido mantener en privado la identidad de su pareja, aunque se sabe que es brasileño.

La actriz ha dicho que él es menor que ella, no tiene redes sociales y además es “un galán, cortés y divino”.

No obstante, no se ha mostrado con él (por lo menos en su cuenta de Instagram), pues le gusta que su amor sea solo para ellos dos.

En el paso, Grisales no tuvo problema en hacer pública sus relaciones amorosas, y de hecho en varias ocasiones ha recordado los romances que tuvo con Julio Iglesias, el mexicano Jorge Rivero y hasta Chayanne.

La ex ‘Popstar’ anunció su compromiso a través de Instagram, y sus seguidores quedaron sorprendidos porque desconocen con quién llegará al altar, por segunda vez.

Y es que la actriz antioqueña ha sido muy hermética con su nueva relación, pese a que sí hizo público su noviazgo con Nicolás Nohra, DJ y expareja de la exreina Gabriela Tafur.

No obstante, algunos medios han revelado algunos detalles del prometido de Gaitán. Al parecer, se trata de un empresario llamado Samir, que no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento. Esta información aún no ha sido confirmada por ella ni por él.