Fabi Ou, quien se hizo viral hace varios años por publicar la divertida canción de San Valentín, denunció en sus redes sociales que fue víctima de la delincuencia en la ciudad de Bogotá, pues unos criminales ingresaron a su local comercial y además de robarle pertenecías de valor le destruyeron el establecimiento.

“Hoy en la mañana me llamaron los vecinos de mi negocio y me avisan que me destruyeron el negocio, que me lo dañaron. Se metieron al local y me dañaron las tejas, me partieron una carpa e, incluso, me arrancaron un letrero que me costó casi un millón de pesos”, denunció Fabi Ou.