“San Valen Valentín”, esa es una frase que año tras año hace famoso a ‘Fabi ou’, un artista de Bucaramanga que grabó un video viral hace siete años y en la actualidad se mantiene en el recuerdo de muchos colombianos cada 14 de febrero.

Con un gran cambio desde aquel momento que ha dejado dos hijos y una familia, mucho pasó en la vida de Fabián Orduz desde que puso en la red esa canción que grabó en un café internet de la época.

Sin embargo, ser ‘famoso’ no fue cómo lo esperaba porque eso provocó burlas contra él y, en su afán de “no dejarse de nadie” terminó con malas amistades y sumergido en las drogas.

En diálogo con Pulzo relató cómo fueron esos momentos: “Estuve a punto de que me mataran a punto de que me mataran en muchas ocasiones. Gracias a Dios me salvé de muchas cosas malas“.

De hecho, mientras que su madre estaba esperándolo en casa, cuenta, él “vivía en las calles. No quería saber nada de las redes sociales por los comentarios negativos que me llevaron a la depresión y me refugié en las drogas“.

El punto más bajo de su adicción fue probar una droga muy fuerte “por la que empeñé el celular y todo lo que tenía. Nos fuimos con un muchacho a consumir en un monte y duramos muchos días dándole a ese tipo de sustancia“.

Y luego añadió sobre aquel momento: “Yo olía a muy a feo porque era una semana sin bañarme. La droga me hacía olvidar de todo. El última día yo reflexioné y como pude boté la droga a un caño y me fui para la casa. Desde ese día no volví a consumir y luego empecé mi proceso de rehabilitación“.

Desde hace unos meses y luego de incursionar con otro personaje en redes, Fabián decidió reactivar a ‘Fabi ou’ y creó una cuenta en TikTok y otra de Instagram con la que está relanzando su carrera artística.

“Este año pienso hacer la serie contando todo lo que yo pasé, en lo que estuve, lo que tuve que vivir y darle un consejo a las personas para que sepa usar las redes sociales porque hay mucha gente destructiva”, le contó a este portal en una charla por Facebook Live.

Este renacer lo estará publicando en sus diferentes plataformas virtuales y allí buscará impactar a esos seguidores que crecieron con él y a los más jóvenes que hasta ahora lo están conociendo.