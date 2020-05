View this post on Instagram

no alcanzó a montar este video, pero nos dejó un mensaje de fé y esperanza tan bonito que voy comprtirlo con sus seguidores y todas las personas que la quieren… aquí les dejo parte de su valentía, de sus lindos sentimientos y parte de su corazón plasmado en un video! Confiamos en que su alegría, esperanza y su buen ánimo junto con la oración y buena energía de todos sigan ayudando con su pronta recuperación! Te amo hermanita @danielaalvareztv