No obstante, el portal no da datos de cuándo sucedió lo del enamoramiento, pero sí indicó que Óscar lo mantuvo en secreto por un largo tiempo, luego de su cambio físico y su entrega a Dios.

“Se atrevió a enamorar a una joven cristiana. Advierte que cuando sintió atracción hacia ella se extrañó y se aguantó dos años sin decirle nada a la mujer que le flechó el corazón”, relató el medio, citando como fuente al mismo exprotagonista, y continuó:

“Finalmente se apretó los pantalones y le soltó toda la parla para que cayera rendida. Después de una pausa, la destinataria de sus flechazos le dijo que no estaba interesada en él, pero que se alegraba de verlo y oírlo así”.

Esta mujer, aparentemente, es la misma que Óscar mencionó en un video de YouTube que grabó en 2018, donde aseguró que fue por Leidy, una “joven hermosa, diferente”, por quien dejó de ser homosexual, entre otras cosas.

“Ella despertó mi hombría”, aseveró el exprotagonista en su momento, y entregó detalles de cómo se le declaró y hasta le propuso a la chica de su comunidad religiosa que fuera su esposa, pues sentía que era el amor de su vida pese a que ni siquiera eran novios.

“Me iba a volver loco si no hablaba con ella. […] Tuve que ir a su casa y decirle: ‘Nena, tú a mí me gustas desde que te vi, no quería decírtelo, pero me encantas. Eres una chica atractiva y quiero que seas mi esposa’. Ella me respondió: ‘Ven, un momentico, ¿cómo así? Todo lo esperé, menos de ti. Me alegra por ti, que me estés diciendo eso. O sea, Dios está haciendo la obra en tu vida, Óscar, te están gustando las mujeres, qué bien, pero sea tu esposa o no, me alegra que estás sintiendo esas cosas por mí’”, recordó, y luego narró que siguió inténtandolo, pero Leidy lo rechazó, por lo que se entusó:

“Seguí insistiendo […] y ella me dijo: ‘Óscar, yo ya lo olvidé’. Cuando me dijo eso sentí como si me hubieran echado un baldado de agua fría. Se me bajó la fe, se me bajó todo. Se me bajaron las defensas, las plaquetas, la presión. No sé ni qué me dio”.

Su decepción amorosa terminó cuando una vecina cristiana le dio un mensaje en el que le dijo que Leidy no sería su esposa, pero él iba a seguir predicando la palabra de Dios y ahí iba a encontrar a su amor.

“En esa gira Dios te va a presentar a tu esposa”, le indicó la vecina, según relató él mismo en este video del año pasado (la historia comienza desde el minuto 5:28).