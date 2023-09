El pasado 3 de septiembre, el rapero mexicano originario de Guadalajara, Lefty SM, fue asesinado a tiros esto provocó fuertes emociones en el mundo de la música, y es que, el cantante habría dejado varios proyectos guardados sin saber lo que sucedería.

(Vea también: Chisme No Like explota contra Andrea Legarreta y Hoy por ataques)

Entre una de las colaboraciones que muchos esperaban se encontraba la canción junto a Peso Pluma, el famoso cantante de corridos tumbados habría tenido una colaboración con el rapero previo a su fallecimiento; esta canción terminó su grabación, ¿entonces por qué no es publicada?

‘Que me vas a contar’ colaboración entre Peso Pluma y Lefty SM

Aunque se conoce parte de la melodía en la que trabajaron ambos artistas, la canción no ha salido a la luz, dicha canción llevaría por nombre ‘Que me vas a contar‘. Lefty comentó en una transmisión en vivo, los motivos por los cuáles la canción aún no había sido publicada.

Durante la transmisión, el rapero comentó que su equipo y el equipo de Peso Pluma habrían llegado a un acuerdo, mismo que señalaba que la canción sería publicada en el canal del cantante de corridos tumbados, por lo que el rapero no podía hacer más.

Lee También

“La neta pues quedamos en que la rola… bueno, mi equipo quedó con su equipo en que la rola si no sale en el canal de él, no sale, y que ahorita no tiene tiempo” comentó Lefty SM en la transmisión.

Con la partida de Lefty, los fanáticos esperan que el cantante de corridos tumbados publique la canción, esto con el objetivo de que sea un tributo al talento y legado del artista; lamentablemente Peso Pluma no se ha declarado al respecto.