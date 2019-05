[Alerta de ‘spoiler’: este contenido tiene datos del reciente capítulo de ‘Game of Thrones’. Si no lo ha visto, es mejor que no lea este artículo para no arruinar su experiencia]

Y es que luego de que Daenerys Targaryen desatara toda su ira sobre King’s Landing con ayuda de su dragón, Jaime logra reunirse con su hermana y amante Cersei en uno de los pocos lugares que siguen en pie en la Fortaleza Roja.

Es ahí cuando, en medio de un abrazo entre los dos personajes, los fanáticos de la serie reportaron la nueva embarrada de la producción de la millonaria serie, pues como si se tratara de un milagro del Señor de la Luz, a Jaime Lannister le volvió a crecer la mano derecha que perdió en la tercera temporada.

La mano de metal con la que previamente, en el mismo episodio, había golpeado a Euron Greyjoy, ahora era de carne y hueso y rodeaba la cintura de la emblemática villana del programa.

A algunos seguidores de ‘GOT’ les pareció gracioso, mientras que otros lo vieron como una falta de respeto con los fans, tratándose de una de las series más vistas en el mundo entero.

Estos algunos trinos con comentarios sobre la escena y la imagen que evidencia el descuido:

“Durante los 90 minutos de mierda del programa, a Jaime le creció otra vez su mano”

“Jaime todavía tiene su mano en #GOTS8E5 ¿Qué diablos?”

“La mano de Jaime realmente volvió a crecer por Cersei… ¡wow su poder!”

“Como que olvidamos que Jaime perdió su mano en la temporada 3”