@linapolania De verdad que ahora admiro más nuestro folclor y las mujeres y hombres que lo bailan, esto no es nada fácil! Quería hacerlo perfecto , pero claramente no! . .perdón por todos los errores por fa . . Gracias #yeyico mi pareja y quien me tuvo TODA LA PACIENCIA DEL MUNDO. . . Gracias @willy_caballerom por prestarme este vestido espectacular. . . Gracias @tonicksas por el video . . Y GRACIAS mi @leitomaldonado adorado por seguirme y alcahuetearme en todo! Te adoro❤️ . . @claudiabahamon @caritosotooficial @juanpisgonzalez … los veo 💋