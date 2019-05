View this post on Instagram

Solo con los años he podido ver la grandeza de mi mamá. Siempre la he amado y de niña me parecía un ser salido de otro planeta porque no había nadie más amoroso que ella. Solo al crecer y convertirme en adulta he entendido todos sus sacrificios y todo lo que se limitó para construir una familia. No me he caído por ella, estoy donde estoy por ella. Dios fue muy generoso al ponérmela ♥️ Feliz día de la madre a ella y a todas!