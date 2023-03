Así como el hijo de un expresidente dejó en evidencia la realidad sobre su vida sentimental, la periodista Érika Zapata puso las cartas sobre la mesa en público sobre ese tema personal.

Si bien no es la primera vez que se refiere a este tema y meses atrás destapó detalles que causaron curiosidad, la antioqueña salió al paso de ese aspecto para evitar más recomendaciones en el futuro.

Lee También

La corresponsal de Antioquia para el noticiero de Caracol Televisión acudió a su cuenta personal de Twitter para plantarse en medio de los comentarios que ha recibido sobre su realidad amorosa.

“Después de mucho tiempo, entendí que merezco cosas buenas, que valgo mucho la pena. He visto muchos medios que opinan de mi situación sentimental, que solo a mí me debería importar”, aseguró.

Precisamente por ese punto, después de que ha recibido propuestas para encaminarse en la búsqueda de pareja, hizo un anuncio en las redes sociales sobre su vida amorosa.

“En conclusión, puedo decir que he decidido enamorarme de mí misma, que este es el momento más feliz de mi vida y no me voy a distraer con lo que nunca me ha desvelado”, finalizó.