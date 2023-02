Érika Zapata ha convertido sus redes sociales en un espacio para compartir incidencias de su diario vivir y, en medio de eso, para exaltar las situaciones junto a sus compañeros en Noticias Caracol.

Después de que apareció nostálgica por la despedida de uno de sus colegas en ese espacio, la antioqueña ha demostrado que su espontaneidad es parte del sello de su personalidad.

De esta manera, así como destacó hace unos días a uno de sus grandes amigos con los que disfruta una de sus pasiones, ahora dejó en evidencia el vínculo que tiene con un colega.

Lo cierto es que la corresponsal de Antioquia sacó a relucir su buen sentido del humor para poner en aprietos a otro periodista, faceta que se suma a la mordaz dentro de su forma de ser.

Érika Zapata sorprendió a colega de Noticias Caracol con una afirmación

La comunicadora antioqueña aprovechó en su cuenta personal de Instagram para compartir un video en el que narró una anécdota, luego de que una persona exaltó su cercanía con su compañero Sebastián Palacio.

“Yo tengo el inicio de esta historia. Yo tengo que confesarles algo, eso fue algo de hace mucho tiempo, casi nunca lo cuento, desde que estaba en la universidad veía las noticias que hacía Sebas [Palacio]”, indicó.

La reportera entró a Caracol Televisión hace menos tiempo que su compañero en el noticiero, aunque ella reconoció la admiración que tiene por su trayectoria y, de paso, le tiró un piropo.

“Yo me mantenía encantada no solo porque era bonito, pues me parecía muy bonito, sino porque me gustaban las noticias de él”, contó y agregó que se acercó en una ocasión que lo vio en la calle.

De ahí, para hacer una referencia del pasado y la actualidad, señaló: “Me tomé una foto con Sebas y ahora, siete años después…”, a lo que Palacio replicó: “Somos nosotros los que queremos tomarnos fotos con ella”.

No obstante, casi sin dejarlo terminar la frase, Zapata sacó a relucir su picardía y, con tono jocoso, hizo una afirmación que tomó por sorpresa a su compañero: “Y ya somos novios”.

El periodista de Noticias Caracol reaccionó con asombro antes esa frase y advirtió, entre risas y siguiendo la broma de la joven, que el tema todavía no estaba concreto.

Precisamente, en esa publicación, ella escribió: “Sebastián Palacio me alegra los días. Te quiero mucho”, comentario al que él le respondió: “Se te quiere, ser de lo más profundo de la montaña nos une [risas]”.

La corresponsal en Antioquia volvió a bromear sobre el tema de la relación sentimental y le contestó: “Siempre recuerda que somos novios [risas]”.

Este es el video en el que se presentó el comentario por parte de la joven que se ha convertido en blanco de elogios por su original estilo de llevar a cabo los reportes noticiosos.